В аэропорту Домодедова открылась фотовыставка «С высоты птичьего полета»

В пассажирском терминале аэропорта Домодедово начала работу фотовыставка «С высоты птичьего полета». 20 уникальных кадров из Хакасии, Дагестана, Калининградской области и других регионов России позволяют гостям увидеть страну с необычного ракурса. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам члена совета директоров сервиса путешествий Игоря Сивца, проект родился из стремления вдохновить людей на поездки по России:

«Провели исследование и выяснили, что многие просто не знают, куда ехать. Когда показываешь конкретные места — у всех возникает желание их увидеть. Мы поставили перед собой цель — открывать Россию и ее удивительно красивые уголки».

Директор по развитию партнерских коммуникаций сервиса Наталья Анисимова добавила, что такие находки способны удивлять даже опытных путешественников:

Фотовыставка стала первой в серии подобных экспозиций, которые будут проходить в аэропортах, на вокзалах и в общественных пространствах. По словам организаторов, особую ценность экспонатам придает то, что многие кадры сделаны с дрона, а это разрешено далеко не везде.

Неожиданным эффектом проекта стало то, что посетители открывают для себя не только новые направления, но и заново смотрят на родные места. Так, жительница Калининграда Валентина призналась, что на выставке увидела здание из своего региона, о существовании которого даже не знала, и теперь планирует посетить его.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.