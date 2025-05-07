В аэропорту Домодедова артисты Кремлевского оркестра устроили концерт для пассажиров

На фоне атак БПЛА в московском аэропорту Домодедово задерживаются рейсы. В том числе не смог вылететь и Государственный Кремлевский оркестр. Но артисты не стали терять время зря — и скрасили ожидание пассажиров, сообщила пресс-служба администрации городского округа Домодедово.

Прямо в терминале музыканты устроили импровизированный концерт: прозвучали «Катюша», «Три танкиста», «Марш авиаторов», «День Победы». Легендарные мелодии согрели атмосферу и напомнили о великом в преддверии 80-летия Победы.

Репетиция превратилась в подарок, а музыка — в поддержку. Искусство всегда в строю.

«Эти песни имеют особое звучание — в этом году страна отметит 80-летие Великой Победы. 2025 год объявлен Годом защитника Отечества по решению президента. Поэтому нам хотелось создать особую атмосферу, напомнить пассажирам о подвигах наших дедов и прадедов. Напомнить о том, что мы живем благодаря чести, мужеству и храбрости наших Героев», — сообщила директор спец программ Государственного Кремлевского оркестра Вера Кононова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.