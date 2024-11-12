В администрацию Химок требуются сотрудники

В администрации городского округа Химки открыты более 20 вакансий для соискателей. Требуются сотрудники на руководящие должности, а также специалисты и эксперты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вакантные места открыты на должность заместителя начальника территориального управления, руководителя правового отдела и комитета по управлению имуществом, заместителя начальника отдела образования, а также экспертов управления по стратегическому развитию и социальных коммуникаций.

Откликнуться на вакансию можно на платформах Hh, Joblab, Avito и Trudvsem или напрямую отправить резюме работодателю на почту: hr_manager@admhimki.ru. Также договориться на собеседование можно по номеру +7 (495) 572-25-12, доб. 355. По результатам встречи кандидата трудоустроят или занесут в базу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.