сегодня в 16:08

В администрации Серпухова обсудили архитектуру зданий и работу МосОблЕИРЦ

На еженедельном оперативном совещании глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с руководителями структурных подразделений администрации рассмотрел ключевые вопросы текущей недели. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Деятельность ООО «МосОблЕИРЦ» в 2025 году

Территориальное управление «Серпухов» осуществляет свою деятельность по заключенным агентским договорам с УК, ТСЖ, ЖСК, РСО и прочими организациями, оказывающими услуги населению, производит начисления.

Отделение, имеющее 3 клиентских офиса в округе, традиционно демонстрирует высокие результаты в поквартальном рейтинговании. По итогам 1 квартала текущего года ТУ «Серпухов» заняло I место, во 2 квартале — III место по сумме 8 критериев. Один из них — качество очного обслуживания граждан. Это говорит об ответственной работе сотрудников центра.

С 1 июля введены новые, экономически обоснованные тарифы на коммунальные услуги. Для жителей Подмосковья, чьи расходы на ЖКУ превышают 22% от общего дохода, предусмотрены субсидии.

Администрация муниципалитета поддерживает инициативу ООО «МосОблЕИРЦ» по переходу на электронные квитанции (ЕПД). Это современно, удобно и экологично.

Для подключения к ЕПД необходимо:

— авторизоваться на портале госуслуг через ЕСИА;

— в соответствующем разделе выбрать опцию «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить свое согласие.

Единый стиль средств размещения информации

В целях обеспечения порядка и сохранения архитектурного облика размещение всех средств информации (рекламных конструкций, вывесок и т. д.) на территории округа допускается только после согласования с органами местного самоуправления. Выдача и аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций относится к компетенции администрации муниципалитета.

Специалистами МКУ «Комитет рекламы» и Управления архитектуры и строительства разработана архитектурно-художественная концепция. Одна из целей — обеспечение сохранности исторических фасадов и архитектурных деталей.

В качестве пилотных территорий для применения концепции выбраны улицы с ценной исторической застройкой конца XIX — начала XX веков: ул. Ворошилова, Советская, Чехова, Калужская, Тульская, 1-я и 2-я Московская, Володарского, площадь Ленина, а также Соборная (Красная) гора с прилегающими улицами.

Медиаповестка

На этой неделе основные мероприятия посвятим празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

В преддверии нового творческого, соревновательного и учебного сезона в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования пройдут Дни открытых дверей

23 августа состоится Крестный ход с иконой «Взыскание погибших» от Ильинского храма к собору Николы Белого.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.