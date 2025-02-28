В администрации Павловского Посада живет женщина-призрак

Призрак женщины обитает в административном здании Павловского Посада уже много лет. Сотрудники учреждения периодически замечают загадочную фигуру, хотя только на расстоянии, сообщает REGIONS.RU .

Мистическое явление не создает проблем, однако его присутствие вызывает беспокойство у работников, задерживающихся в офисе допоздна.

Бывшая сотрудница администрации Елена поделилась своими впечатлениями.

«Я сильно в существование потусторонних сил не верю, но к скрипам и звукам прислушивалась все равно», — пояснила Елена, отметив, что ночью ей было работать некомфортно.

Охрана подтверждает факт существования этого необычного «сотрудника», который уже несколько десятилетий является негласным обитателем администрации в Подмосковье. Несмотря на свое присутствие, призрак не проявляет агрессии и не мешает работе учреждения.