В администрации Домодедово рассказали о событиях за неделю

В администрации Домодедово состоялось традиционное оперативное совещание об итогах работы за прошлую неделю с участием главы округа Евгении Хрусталевой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Начальник УМВД России по г. о. Домодедово Юрий Бойко рассказал, что все чаще дистанционное мошенничество связано с передачей денег курьерам. Преступники обычно убеждают расстаться с накоплениями людей преклонного возраста. Но благодаря камерам видеонаблюдения такие преступления имеют высокий процент раскрываемости. Важно не терять бдительности.

Замначальника управления дорожно-транспортной инфраструктуры Алексей Люхин доложил, как обстоят дела на региональной дороге Шебанцево-Голубино-Глотаево. С выходных этот участок дороги перекрыт в связи с аварийным состоянием дорожного полотна. Дорожные службы «Мосавтодора» отсыпали дорогу песком и щебнем. После стабилизации грунта будет уложено асфальтобетонное покрытие.

Начальник управления строительства и городской инфраструктуры Валерий Трифонов рассказал, что на прошедшей неделе по программе социальной газификации подключены к газу 33 дома в Домодедово. Всего в этом году уже выполнили 250 пусков. Администрация продолжает уточнять адреса СНТ, попавших в программу догазификации. Всего на территории Домодедово таких 161. Также завершено проектирование проектора на здание ГДКиС «Мир», решается вопрос с финансированием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.