В администрации Домодедово рассказали о праздничном оформлении города и новых фотозонах

На еженедельном оперативном совещании в администрации Домодедово главе городского округа Евгении Хрусталевой доложили о проведении работ по праздничному оформлению города, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В ноябре от завода-изготовителя мы получили 76 световых консолей для украшения улиц и новогоднюю фотозону „Шар“. Монтаж консолей выполнен в полном объ5ме, а праздничная фотозона, как и светодиодные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, будут смонтированы и установлены на центральной площади города после установки новогодней ели», — доложил Валерий Трифонов, начальник управления строительства и городской инфраструктуры администрации округа.

Также в конце ноября в городе установили четыре световые арки, три из которых находятся на центральной площади, и одна — на площади перед главпочтамтом. Полученный световой потолок будет установлен на бульваре Строителей в ЖК «Домодедово Парк».

Кроме того, по словам Валерия Викторовича, чтобы создать праздничное настроение, в центральной части города дополнительно планируется разместить 300 метров светодиодных гирлянд.

Заместитель главы округа, курирующий вопросы развития и функционирования потребительского рынка в городском округе, Иван Лабода, доложил о провед5нной работе по праздничному оформлению объектов потребительского рынка и рекламы.

«В настоящее время на 13 рекламных конструкциях на жидкокристаллических экранах размещены баннеры в соответствии с утверждённой концепцией. У крупных торговых центров установлены девять елей. Также проведена работа по оформлению фасадов и витрин торговых объектов. Работа продолжится в течение этой недели», — рассказал Иван Викторович Лабода.

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