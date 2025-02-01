В Администрации Домодедово прошла коллегия министерства по содержанию территорий

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги работы территориального отдела № 3 за прошедший год и определили задачи на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Так, в 2024 году:

Взято на контроль 14 854 обращения граждан, из них больше всего в Ленинском и Домодедово — 5 091 и 2 615 соответственно;

Проверено на предмет готовности к отопительному периоду 3 643 многоквартирных дома;

Выдано 398 предписаний в сфере благоустройства;

Проведено 43 внеплановых обследования ресурсоснабжающих и управляющих организаций;

Проведено 23 профилактических визита.

«Мы наметили ключевые планы работы на 2025 год. Безусловно, это и контроль за содержанием МКД региона, пунктов накопления отходов, в том числе „Мегабаков“, борьба с запаркованностью дворов и, конечно, работа с жителями. Инспекторы проводят личные встречи и консультационно-разъяснительные мероприятия как в форме электронного документооборота, так и очно на форумах „Управдом“ и выездных администрациях», — сказал начальник территориального отдела № 3 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Богданов.

В полномочия отдела входит осуществление административно-технического и жилищного надзора в 9 муниципальных образованиях: Домодедово, Ленинский, Котельники, Дзержинский, Ступино, Кашира, Серебряные Пруды, Зарайск и Луховицы. В подразделении трудится 41 инспектор.

Обратиться в территориальный отдел № 3 Министерства жители могут по адресу: г. Домодедово, мкр. Центральный, Каширское шоссе, д. 42 или по телефону: +7(496)793-55-64.

Приемный день — понедельник, с 14:00 до 17:30.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.