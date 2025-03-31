В администрации Домодедова рассказали, как будут проходить субботники

В стенах администрации городского округа Домодедово прошло совещание штаба по благоустройству. Обсудили главную задачу «Месяца чистоты и порядка» — подготовить улицы и дворы к весенне-летнему сезону, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«До 15 апреля мы должны навести полный порядок и чистоту на территории городского округа Домодедово. Все отмыть, все покрасить, убрать весь мусор и так далее. Это касается не только города, а ещё и сельских территорий, дорог в том числе», — дала поручение глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Субботник по очистке дворов проведут 5 апреля, а 12 апреля будут высаживать деревья. В этом жителям помогут управляющие компании.

«12 апреля люди выходят, управляющие компании выдают им лесопосадочный материал, землю, и они вместе благоустраивают придомовую территорию. Делают клумбы, сажают цветы и деревья», — рассказал Дмитрий Негорожин, заместитель главы городского округа — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства.

Рассказали на штабе и о главных изменениях в сфере благоустройства. Теперь поломанные элементы во дворах и на детских площадках будут обозначать наклейками со сроками ремонта. Коммунальные службы также наполнят песочницы чистым песком и уберут старые аварийные деревья, выполнят ямочный ремонт асфальта, а в мае вдоль дорог округа развесят цветочные кашпо. А в парках Домодедова уже наводят порядок. Заканчивают работы в «Ёлочках».

«У нас осталось убрать только территория за ЗАГСом, территорию за прудом, по поручению главы округа, мы уже всю почистили от валежника, она теперь выглядит очень прилично. Валежник этот передробили, сделали эко-тропу вдоль железной дороги», — рассказал Александр Епишин, председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово.

В школах округа 5 апреля также пройдет массовая уборка территории.

«Привлекаем к этой работе и детей, и родителей. Также активно мы привлечём муниципальный родительский комитет», — доложила Елена Болмазова, начальник Управления образования Администрации городского округа Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.