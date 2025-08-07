В Абхазии запустят конкурс и обучение для журналистов и блогеров

Конкурс «Новые медиа Абхазии» для медийщиков запустят в Абхазии. С инициативой запуска проекта по механике российской программы по переподготовке медийщиков «Мастерская новых медиа»» выступили победители конкурса «Команда Абхазии», сообщили организаторы.

Проект вошел в первую десятку социальных проектов финалистов конкурса «Команда Абхазии», которые управленцы представили президенту Республики Абхазия Бадре Гунба и первому заместителю руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергею Кириенко. Инициативы направлены на развитие социальной, культурной, экологической и туристической сфер Абхазии, а также на повышение качества жизни ее граждан.

«Нам нужны новые лица, которые через новые медиа будут формировать имидж нашей республики с учетом усиливающегося информационного давления на Абхазию. Для этого предлагаем запустить проект „Новые медиа Абхазии“. Для этого у нас уже создана онлайн-площадка, на которой планируется прием заявок. Мы выбираем 50 победителей, которые пройдут обучение у наставников и стажировки в российских медиаструктурах. Это станет возможным благодаря команде „Мастерской новых медиа“, — рассказал Артур Чакрян, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Абхазия, победитель конкурса „Команда Абхазии“.

Цель конкурса — развитие медиаполя Республики, повышение квалификации местных медийщиков и создание новых медиапроектов и ресурсов в Абхазии. Его участниками смогут стать журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб, продюсеры, режиссеры и сценаристы.

«В Абхазии большое количество молодых, талантливых, ярких ребят в медиа. Дать им возможность поучиться у лучших специалистов Абхазии и России, пройти стажировки, поддержать их проекты — это действительно правильная история», — сказал Сергей Кириенко.

Партнерами конкурса выступят АНО «Диалог», Мастерская управления «Сенеж» и АНО «Россия — страна возможностей».