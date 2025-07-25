В 9 округах Подмосковья выявили нарушения при эксплуатации самоходных машин

Инспекторы гостехнадзора Минэкологии Московской области продолжают выездные мероприятия по установлению и пресечению нарушений при эксплуатации самоходных машин. На уходящей неделе такие нарушения были зарегистрированы в следующих муниципальных образованиях: Коломне, Люберцах, Рузском округе, Лобне, Мытищах, Подольске, Королеве, Красногорске и Электроуглях. Техника принадлежит как юридическим, так и физическим лицам. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Наиболее часто встречающиеся нарушения — эксплуатация техники без регистрации и прохождения техосмотра. Помимо этого, инспекторы гостехнадзора сталкиваются со случаями эксплуатации самоходных машин с неисправностями, а также отсутствием аптечки и первичных средств пожаротушения.

На прошлой неделе признаки нарушений были выявлены в Клину, Мытищах, Лобне, Красногорске, Домодедове, Истре, а также в Богородском, Ленинском, Чеховском, Сергиево-Посадском, Раменском и Одинцовском округах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.

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