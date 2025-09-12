В 9 округах Подмосковья работают все избирательные участки

В 8:00 12 сентября в Московской области открылись 593 избирательных участка для выборов депутатов советов депутатов муниципальных и городских округов Подмосковья. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования, сообщает Мособлизбирком.

Накануне все бюллетени были переданы в УИКи. Безопасность и готовность избирательных участков проверили соответствующие структуры. Затем помещения были сданы под охрану.

Параллельно проводится дистанционное голосование. На него подали заявки 72 549 человек.

Выборы пройдут 12, 13 и 14 сентября на 593 участках. 1 040 719 избирателям предстоит выбрать 196 депутатов из 505 кандидатов. Отдать свой голос предстоит жителям Балашихи, Дмитрова, Лыткарино, Луховиц (одномандатный округ № 4), Молодежного, Подольска, Электростали, Фрязино и Шатуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.