В 9 городах Подмосковья проведут модернизацию коммунальной инфраструктуры

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел открытую трибуну на тему «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области» в городе Белоозерский городского округа Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Перед заседанием депутаты и участники мероприятия проверили ход реконструкции почти 400 м тепловой сети на улице Юбилейной, у домов № 1, 2, 3, 4. Подвел итоги осмотра председатель Комитета Игорь Коханый.

«Работы ведутся в соответствии с дорожной картой. Вместе с благоустройством всё будет закончено к середине августа. Завершить реконструкцию самой теплотрассы планируется в июле», — сказал Коханый.

В ходе второй части мероприятия, которая состоялась в ДК «Гармония», Игорь Коханый отметил, что это уже четвертая Открытая трибуна. Как и остальные она прошла в формате кустовых совещаний — сегодня прозвучали доклады о модернизации инфраструктуры в городских округах Бронницы, Воскресенск, Егорьевск, Жуковский, Коломна, Луховицы, Лыткарино, Раменский, Шатура. Встречи проводятся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«Зима у нас показала фактически два основных аспекта: то, что у нас агрегаты системы теплоснабжения требуют замены, вливания финансовых средств и производственных сил. И второе — что до людей информация полноценно не доводится. Из-за этого социальная напряженность еще больше вырастает, поэтому мы решили поменять политику. И «Открытая трибуна» — это как раз подходящий для диалога с жителями формат, основную часть времени мы будем отвечать на ваши вопросы», — подчеркнул Коханый.

О модернизации в сфере теплоснабжения рассказал замминистра энергетики Московской области Андрей Пулин.

Егорьевск (2024)

В 2024 году запланирован капитальный ремонт 15 км сетей на улицах К. Маркса, Октябрьской, Касимовском шоссе, п. Рязановский, с. Починки, п. Новый.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 50 тыс. человек.

Егорьевск (2025-2027)

Запланирована реконструкция 7 котельных: в 2025 году — на ул. Меланжистов, ул. Жукова гора, ул. Парижской коммуны, п. Шувое, д. Челохово, в 2026 году — на ул. 50 лет ВЛКСМ, в 2027 году — в д. Волково. И капитальный ремонт трех котельных: в 2025 году — на ул. Рязанская и Касимовском шоссе, в 2026 году — на ул. Гражданская.

Также будет построено 1,7 км тепловых сетей в 2026 году на Касимовском шоссе, на ул. Пролетарская, ул. Гражданская, ул. Рязанская, капитально отремонтировано 1,3 км сетей в 2025 году в д. Старое.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 75 тыс. человек.

Жуковский (2025-2026)

Запланированы следующие мероприятия: реконструкция котельной в 2025 году на ул. Энергетическая и строительство котельной в 2026 году на ул. Туполева.

Реконструкция 0,7 км сетей запланирована в 2025 году на ул. Спасателей и ул. Гагарина.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 72 тыс. человек.

Коломна (2024)

Запланировано строительство трех котельных на ул. Ленина и ул. Юрия Сергеева (г. Озеры) и в д. Губастово.

Что касается тепловых сетей — будет проведен капремонт 0,8 км на ул. Пионерская, заменено после опрессовки 11 км сетей в мкр. 1, 1А, ул. Ленина, ул. Юбилейная.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 5 тыс. человек.

Коломна (2025-2027)

Планируется построить 4 котельные и столько же реконструировать. Будут построены: в 2025 году — на ул. Красногвардейская, и пр. Автомобилистов, в 2026 году — в с. Черкизово и п. Зарудня. Реконструированы: в 2025 году — в п. Заречный, в 2026 году — на ул. К. Либкнехта, ул. Юбилейная, г. Озеры.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 12 тыс. человек.

Луховицы (2024)

Запланирован капремонт 2,5 км тепловых сетей в п. Астапово и р. п. Белоомут. А также замена сетей после опрессовки — всего 4 км в с. Грирорьевское, пос. Фруктовая, д. Врачево-Горки, д. Павловское, пос. Красная пойма.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 3,5 тыс. человек.

Луховицы (2025-2027)

Запланированы следующие мероприятия. Строительство 6 котельных: в 2025 году — в с. Матыра, пос. совхоза «Орешково», пос. Фруктовая, в 2026 году — в пос. совхоза «Астапово», д. Павловское, ул. Озёрная. Реконструкция двух котельных: в 2025 году в с. Дединово и в 2026 году в пос. Сельхозтехника, капремонт одной котельной в 2026 году на ул. Комсомольская.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 24,8 тыс. человек.

Лыткарино (2024)

Планируется реконструкция котельной в квартале 2, мкр. 5. А также капремонт тепловых сетей — 4 км на ул. Парковая, ул. Ленина, ул. Первомайская, ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская, ул. Пионерская. Заменено после опрессовки будет 0,6 км сетей в квартале 2, мкр. 5.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 17 тыс. человек.

Лыткарино (2025-2027)

Запланирован капремонт двух котельных в 2026 году на ул. Набережная и ЗИЛ Городок. И в 2027 году строительство двух в мкр. 6.

Кроме того, будет проведен капремонт 11 ЦТП: в 2025 году — в мкр. 5, квартал 2, квартал 7, ул. Комсомольская, ул. Советская, в 2026 году — в мкр. 5, квартал 1, квартал 2, ул. Спортивная, ул. Коммунистическая. И капремонт 2 км тепловых сетей: в 2025 году — на ул. Спортивная мкр. 5, квартал 2.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 24 тыс. человек.

Раменский (2024)

Планируется строительство 0,2 км тепловых сетей в д. Рыболово, что коснется 300 жителей деревни.

Раменский (2025)

Планируется строительство 3 котельных на ул. Северное шоссе, д. Верея, с. Быково. И строительство 2,3 км тепловых сетей в с. Быково.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 12 тыс. человек.

Шатура (2024)

Принято решение о замене 0,8 км сетей после опрессовки в селе Дмитровский погост и п. Туголесский бор. Что коснется 8 тыс. жителей населенных пунктов.

Шатура (2025-2027)

Запланировано строительство 10 котельных: уже приступили к работам в пос. Радовицкий, идет контрактация в пос. Мишеронский, в 2025 году — в п. Шатурторф, пос. Бакшеево, в 2026 году — в ЦУС Мир, мкр. Керва, в 2027 году — в с. Пышлицы, п. Туголесский бор, д. Кобелево, д. Маврино, капремонт 6 объектов: в 2025 году — в г. Рошаль, ул. Лесная, Рошаль, ул. Коммунаров, п. Осаново-Дубовое, р. п. Черусти, с. Середниково, с. Дмитровский погост.

Также будет проведена реконструкция 80 км сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения на территории городского округа.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 15 тыс. человек.

Бронницы (2026)

Запланировано строительство котельной на ул. Москворецкая. И строительство 0,8 км тепловых сетей на ул. Москворецкая и реконструкция 5,7 км сетей на ул. Красная до ул. Москворецкая, ул. Москворецкая до п-к Маяковского.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 2 тыс. человек.

Воскресенск

В Воскресенске в настоящий момент модернизации объектов теплоснабжения реализуются в рамках концессионного соглашения. Концессионер выполняет работы по реконструкции, модернизации инженерных систем — всего планируется построить или реконструировать 81 объект.

Основные мероприятия, которые выполнил концессионер, затронули более 124 тыс. жителей городского округа.

В 2024 году запланирована реконструкция 2 котельных в п. Фосфоритный и с. Фаустово и строительство 8-ми в д. Степанщино, пер. Физкультурный, ул. Менделеева, мкр. Лопатинский, д. Ратмирово, д. Золотово (фабрика, школа), пос. Виноградово. А также реконструкция 15 км тепловых сетей на ул. Менделеева, мкр. Лопатинский, мкр. Цемгигант, ул. Рабочая и строительство 0,6 км в мкр. Лопатинский.

В 2025–2028 годах планируются следующие мероприятия. Реконструкция 10 котельных: в 2025 году — в мкр. Новлянский квартал, в 2026 году — в д. Ратчино, с. Ашитково, мкр. Цемгигант, в 2027 году — в г. Белоозерский, мкр. Центральный, в 2028 году — в д. Усадище, мкр. Цемгигант, д. Маришкино, мкр. Красный строитель. Строительство 12 котельных: в 2025 году в с. Барановское, д. Щербово, п. Федино, в 2026 году — в с. Невское, п. Виноградово, в 2027 году — в п. Хорлово, мкр. Центральный, в 2028 году — в с. Конобеево (2 шт.), мкр. Лопатинский, п. Фосфоритный.

Также в ближайшие три года запланировано строительство 7 ТГУ: в 2025 году — в д. Леоново, д. Губино, в 2027 году — в д. Степанщино, г. Белоозерский, мкр. Центральный, в 2028 году — в д. Цибино, с. Конобеево. И реконструкция 10,5 км тепловых сетей в 2025 году в мкр. Новлянский квартал и в 2027 году в г. Белоозерский, мкр. Центральный, строительство 0,1 км сетей в 2028 году в п. Хорлово.

Инженерная инфраструктура

О том, что запланировано в Подмосковье по направлению водоснабжения и водоотведения рассказал Павел Кузнецов, начальник Управления развития коммунальной инфраструктуры и нормирования Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Он начал с общих данных. С 2014 года реализовано более тысячи мероприятий. В 2024 году запланировано 120 мероприятий — это 75 объектов питьевого водоснабжения и 45 объектов водоотведения. Положительные перемены ощутят 2,2 миллиона человек.

В продолжении Павел Кузнецов рассказал о том, что было сделано в девяти округах-участниках Открытой трибуны с 2018 по 2023 годы и о планах.

Егорьевск

С 2018 по 2023 год проведено 19 мероприятий. К вводу в 2024 году запланированы 6 объектов с охватом жителей 105 тыс. человек:

станция очистки воды в д. Алферово;

станция очистки воды в д. Анохино;

станция очистки воды в д. Демидово;

станция очистки воды в д. Рахманово;

участок левой ветки канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск;

сети водоснабжения от д. Поповская к д. Круги, д. Соломаево и д. Поцелуево.

В 2025–2028 годах запланировано 7 мероприятий:

реконструкция ВЗУ в пгт. Новый;

реконструкция ВЗУ № 1 ул. Набережная, д. 12;

реконструкция ВЗУ № 4 ул. Старополевая, д. 4а;

реконструкция ВЗУ в д. Юрцово;

реконструкция ВЗУ в д. Колычево с перспективой подключения новых абонентов в д. Сазоново, д. Троица, д. Бутово, д. Зайцево;

реконструкция Цнинского водовода на ВЗУ № 9 ул. Рязанская, д. 104А;

капремонт (санация) участков самотечного КНК Егорьевск-Воскресенск: правой ветки 780 п. м., левой ветки 810 п. м.

Жуковский

С 2018 по 2023 год выполнено 3 мероприятия с охватом жителей 3,5 тыс. человек.

В 2025–2026 годах запланировано 2 мероприятия с охватом жителей 110 тыс. человек:

реконструкция и модернизация комплекса сооружений водопроводной насосной станции № 5 (ВЗУ № 5), г. Жуковский;

реконструкция ГКНС ул. Кооперативная.

Коломна

С 2018 по 2023 год выполнено 21 мероприятие с охватом жителей 8,7 тыс. человек.

В 2025–2028 годах будет проведено 12 мероприятий с охватом жителей 158 тыс. человек:

реконструкция ОС, с. Непецино;

реконструкция КОС д. Зарудня, д. 118 Б;

капитальный ремонт 2-х ниток напорного КНК от КНС до ОС д. Зарудня;

реконструкция ОС близ пос. Сергиевский;

капитальный ремонт КНС в с. Непецино;

капитальный ремонт КНС в с. Непецино ул. Тимохина;

капитальный ремонт участка напорного дюкера под рекой Ока, мкр. Щурово;

реконструкция канализационной сети ул. Зайцева;

капитальный ремонт самотечной канализации с/з Коломенский;

капитальный ремонт самотечной канализации в районе Текстильщики г. Озеры;

капитальный ремонт сетей ВС в с. Городец, с. Акатьево, д. Сенницы-2, д. Тарбушево, системы водоснабжения с. Горы, г. о. Озеры.

Луховицы

С 2018 по 2023 год выполнено 1 мероприятие с охватом 140 жителей: строительство ВЗУ с установкой станции обезжелезивания д. Круглово.

Лыткарино

В 2025 году запланировано 2 мероприятия с охватом 70 тыс. жителей:

строительство водовода к г. о. Лыткарино;

строительство городских КОС в г. Лыткарино производительностью 30 тыс. метров куб. в сутки.

Раменский

С 2018 по 2023 год проведено 4 мероприятия на ул. Северное шоссе мкр. ЖК Раменский с охватом жителей 7,5 тыс. человек.

Шатура

С 2018 по 2023 год проведено 10 мероприятий, охвативших 46,4 тыс. жителей.

С 2025 по 2027 год запланировано 27 мероприятий с охватом — 103 тыс. жителей:

реконструкция ВЗУ с. Середниково и сетей питьевого ХВС с. Середниково и п. Лесхоз;

реконструкция ВЗУ ул. Чехова, 79;

строительство ВЗУ в п. Мещерский Бор;

реконструкция ВЗУ пр. Пионерский;

строительство артезианских скважин и очистных сооружений г. о. Шатура;

строительство и реконструкция КНС (бывшая территория Рошаль);

реконструкция наружных сетей ВС, ВО и ТС;

реконструкция сетей ХВС ул. Полевая;

строительство сетей ХВС Калинина, д. 85;

реконструкция сетей ХВС Дача Винтера;

реконструкция сетей ХВС от ул. Комсомольской до ул. Зелёная;

реконструкция сетей ХВС от ул. Большевик до ул. 1-й проезд;

реконструкция сетей ХВС от ул. 40 лет Октября до ул. Большевик;

реконструкция сетей ХВС п. Мещерский Бор;

реконструкция сетей ХВС п. Шатурторф, 12-й поселок;

реконструкция сетей ХВС п. Шатурторф, 19-й посёлок;

реконструкция сетей ХВС мкрн Керва;

реконструкция сетей ХВС с. Кривандино;

реконструкция сетей ХВС уч. Лесхоз с. Середниково;

реконструкция сетей ХВС с. Шарапово;

реконструкция сетей ХВС с. Пышлицы;

реконструкция сетей ХВС ЦУС «Мир»;

реконструкция сетей ХВС д. Лузгарино;

реконструкция сетей ХВС д. Голыгино;

реконструкция сетей ХВС п. Туголесский Бор;

реконструкция сетей ХВС п. Лесозавод.

Воскресенск

К вводу в 2024 году запланированы 3 объекта с охватом жителей 14 тыс. человек:

станция водоподготовки на ВЗУ Лопатинский;

ВЗУ с сетями водоснабжения, д. Свистягино, с. п. Фединское;

ВЗУ с сетями водоснабжения, д. Свистягино.

В 2025–2027 годах будет проведено 19 мероприятий с охватом жителей 95 тыс. человек, будут построены и отремонтированы:

ВЗУ г. Воскресенск, ул. Чапаева;

самотечный КНК от ул. Победы до КНС, ул. Лермонтова, д. 7а;

КНС ул. Лермонтова, д. 7а;

дюкер на дне реки Москва;

участок безнапорного КНК от жилого дома № 4 ул. Докторова до станции перекачки;

напорный КНК д. Шильково;

напорный КНК с. Воскресенское, ул. Задорожная;

напорный КНК с. Воскресенское;

коллектор с. Новлянское, ул. Новлянская;

коллектор д. Ратчино;

коллектор д. Михалево;

КНК пос. им. Цюрупы;

сети ВС, г. о. Воскресенск;

сети ХВС, ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Советская, пер. Зеленый;

сети ХВС г. Воскресенск, ул. Центральная;

сети ХВС г. Воскресенск, береговая часть дюкера;

сети ХВС г. Воскресенск, проезд Больничный;

сети ВС и ВО (12 участков);

сети ВО в г. о. Воскресенск.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.