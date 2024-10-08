В 8 лесничествах Подмосковья выполнили профилактические противопожарные мероприятия

На территории Подмосковья близятся к завершению работы по выполнению профилактических противопожарных мероприятий на землях лесного фонда. В восьми лесничествах — Волоколамском, Звенигородском, Московском учебно-опытном, Подольском, «Русский лес», Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском — они уже выполнены полностью, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Противопожарные мероприятия на территории лесного фонда включают в себя выполнение работ по эксплуатации лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров; устройству и прочистке противопожарных минерализованных полос, установке новых и содержанию имеющихся шлагбаумов, панно, плакатов, аншлагов и баннеров, а также благоустройству зон отдыха граждан, пребывающих в лесах.

На территории только этих восьми лесничеств отремонтировано почти 70 км лесных дорог, устроено более 440 км новых и прочищено около 1 100 км минерализованных противопожарных полос, обустроено 42 новых и отремонтировано 340 мест отдыха в лесах, выполнены другие противопожарные мероприятия.

Все работы по противопожарному устройству лесов выполняют в рамках государственного задания филиалы ГАУ МО «Центрлесхоз», соблюдая сроки календарного плана — графика и требования технического задания.

Противопожарное обустройство в лесах — это система организационных, технических и лесоводственных мероприятий, направленных на предупреждение лесных пожаров, снижение степени пожарной опасности, повышение пожароустойчивости лесов, обнаружение пожаров в начале их развития и их ликвидацию.

Противопожарное обустройство в лесах — это система организационных, технических и лесоводственных мероприятий, направленных на предупреждение лесных пожаров, снижение степени пожарной опасности, повышение пожароустойчивости лесов, обнаружение пожаров в начале их развития и их ликвидацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.