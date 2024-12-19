В 78 тыс камер видеофиксации внедрен ИИ в Подмосковье

Комитет Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям провел круглый стол, посвященный искусственному интеллекту (ИИ). Депутаты совместно с представителями профильных министерств, социальной сферы и здравоохранения обсудили реализацию проектов с применением ИИ в Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил председатель Максим Коркин, цифровые сервисы, в основе которых лежат технологии искусственного интеллекта, получили значительное распространение практически во всех сферах жизнедеятельности человека. От индустрии развлечений до сфер образования, медицины, транспорта, государственного управления.

«Технологические инновации ИИ-проектов стремительно проникают в жизнь современного человека, среди причин доверия к таким технологиям — это возможность передать искусственному интеллекту опасные, рутинные для человека виды работ. Также их объективность и отсутствие личных интересов», — сказал Коркин.

Подробнее о развитии проектов с искусственным интеллектом рассказал первый замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Илья Гиренко отметил, что в этом году регион занял первое место в рейтинге национального центра искусственного интеллекта по оценке органов госвласти в части внедрения технологии ИИ.

«Также мы получили награду за проект по контролю питания в социальных и образовательных учреждениях от администрации Президента РФ. Что касается итогов 2024 года, то хочу выделить несколько основных метрик. Например, по охвату камер, которые подключены к ИИ прирост — 66 тысяч. В итоге у нас их 78 тысяч. Московская область в этом вопросе вторая в России, на первом месте Москва», — сказал Гиренко.

Также в Московской области в 2024 году прирост:

по количеству заданий + 203 тыс. (всего было 263 тыс. заданий для исполнителей на устранение нарушений);

по количеству дворовых территорий, находящихся под контролем за уборкой +7,3 тыс. (всего 7,7 тыс. таких дворов);

по количеству обращений граждан + 2 млн. (всего 4 млн обращений граждан, которые обработал ИИ).

«В этом году у нас реализуется на 19 проектов больше, чем в прошлом году. Всего сейчас в Московской области 33 проекта, в которых внедрен ИИ, полноценно работают, еще 6 находятся в стадии пилотирования или активного внедрения», — рассказал Гиренко.

6 основных голосовых помощников внедрены в:

сферу здравоохранения;

МФЦ;

ЖКХ;

транспорт;

экологию;

госуправление.

«Единая система голосовых помощников важна, так как если человек позвонит по вопросу ЖКХ, а потом захочет записаться к врачу — ему не нужно будет уходить с линии и набирать какой-то номер. Голосовой помощник сам его перенаправит для оказания услуги. Также, наши голосовые помощники обзванивают жителей, которые получили услугу и собирают объективную обратную связь для аналитики. Средний бал оценки от жителей по работе голосового помощника — 4,5», — рассказал Гиренко.

На заседании отметили, что еще 6 голосовых помощников идут в разработку на 2025 год. Они будут внедряться в социальную сферу, в диспетчерскую службу Губернатора, региональный портал госуслуг, участвовать в сборе информации ДТП, консультировать предпринимателей и инвесторов, отвечать на вопросы, связанные с материнством.

Один из самых масштабных и известных проектов, в который внедрен искусственный интеллект — «Чистая территория». Проект работает 2 года.

«ИИ подключен к камерам безопасного региона, который детектируют более 14 типов нарушений содержания дворовых территорий. Автоматически в системе создается заявка на ответственную организацию, затем также через эту камеру проверяет устранение нарушения», — отметил Гиренко.

В этом году в Московской области подключили почти 8 тыс. дворов. В сравнении с прошлым годом на 16% сократилось число жалоб от жителей.

«Если нарушения регулярно повторяются, тогда автоматически формируется дорожная карта для начальника территориального отдела, кто отвечает за эту территорию. Он смотрит и назначает дородного инспектора и контролирует отработку. Также в конце лета мы внедрили новый вид контроля — парковка автомобиля перед контейнерными площадками. Как правило, такие машины мешают по графику вывозить мусор, как следствие образуются навалы и затем поступают жалобы от жителей. Камера фиксирует, формирует задачу, министерство чистоты может вынести штраф собственнику транспортного средства», — сказал Гиренко.

В 2024 году в регионе 100% обращений на портал «Добродел» обрабатываются ИИ. Таких, в этом году отработано более 1,6 млн.

«Как эффект, мы видим снижение времени модерации поступающих обращений на 31% — это с 24 до 16,5 часов», — отметил Гиренко.

Также с помощью камер безопасного региона в Подмосковье выявляют незаконную нестационарную торговлю.

Всего в данном проекте задействовано более 6,6 тыс. камер. Было выявлено свыше 30 тысяч нарушений. Также 8 мест, где было выявлено большое количество точек с незаконной торговлей, Минсельхоз узаконил.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.