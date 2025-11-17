В 45 округах Подмосковья осветили более 320 объектов по проекту «Светлый город»

В Подмосковье проект «Светлый город» продолжает делать улицы и парки безопаснее и уютнее. В этом году новое уличное освещение появилось уже на 328 объектах в 45 округах региона. Это значит, что жители получили свет там, где его раньше не хватало. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Всего установили почти 10 тыс. современных светильников и больше 4 тыс. опор освещения. Их разместили на дорогах, во дворах и в общественных местах, таких как парки и скверы. Кроме того, проложили свыше 340 км линий наружного освещения — это как сеть проводов, которая питает все эти фонари электричеством.

До конца ноября планируют закончить работы еще на 74 объектах. Это поможет осветить дополнительные улицы и площади, чтобы зимой и вечером было комфортно гулять.

Проект стартовал в 2017 году по просьбам самих жителей. Они предлагали места, где нужно улучшить освещение, и власти учитывали эти пожелания. За все время благодаря «Светлому городу» стали ярче свыше 3,7 тысячи улиц, площадей, скверов и других общественных пространств. Теперь люди чувствуют себя увереннее на улицах, а дети могут спокойно играть во дворах после заката.

Кроме установки нового освещения продолжается замена старых, неэкономичных светильников. В 2025 году заменили более 33 тыс. таких ламп на современные светодиодные. Они потребляют меньше энергии, служат дольше и дают более равномерный свет. Это не только экономит деньги, но и помогает заботиться об окружающей среде, снижая нагрузку на электрические сети.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.