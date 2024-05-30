В 40 регионах России стартовала социальная кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности»

Происшествия, связанные с неверным выбором скорости, являются причиной наибольшего числа жертв на дорогах: 20% погибших и 25% пострадавших. При этом лишь 8% ДТП связаны с превышением скорости. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции, посвященной старту социальной кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности».

30 мая стартовала всероссийская социальная кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности». Проект реализуется по инициативе Госавтоинспекции МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кампания «ПРОдвижение БЕЗопасности» в 2024 году направлена на привлечение внимания к проблеме неправильного выбора скоростного режима движения как одну из главных причин аварийности на дорогах. Для проведения кампании выбраны 40 регионов-участников, «неблагополучных» с точки зрения безопасности движения.

Сокращение количества жертв ДТП — одна из национальных целей развития России. К 2030 году смертность на дорогах должна уменьшиться в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом, а к 2036 — в 2 раза. Эти цели зафиксированы в указе президента РФ Владимира Путина.

Анализ статистики показывает, что ключевым направлением для работы должно стать решение проблемы неправильного выбора скорости. Рост показателей аварийности, связанной с данной проблемой, отмечается пятый год подряд, в 2023 году количество ДТП возросло на 8,6%.

«В фокусе нового социального проекта — ответственность. Анализ данных о месте, времени и характере аварий показал, что избежать большого количества жертв можно, если водитель будет осознанно выбирать скорость, учитывая дорожную ситуацию. И задача новой кампании — убедить людей, что правильно и безопасно выбранная скорость движения — это инструмент спасения жизней, который находится у них в руках», — пояснил задачи генерал-майор полиции, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

В сфере образования большое значение придаётся созданию условий, которые способствуют тому, чтобы несовершеннолетние могли безопасно вести себя на дорогах. С начала учебного года, то есть с 1 сентября 2024 года, планируется ввести новый учебный предмет под названием «Основы безопасности и защиты Родины». В рамках этого предмета будут изучаться темы, направленные на формирование у детей культуры безопасного поведения в дорожно-транспортной среде.

«Учитывая важность и своевременность социального проекта „ПРОдвижение БЕЗопасности“, особое внимание уделяется работе с родителями, так как основные правила поведения детей закладываются семьей и пример поведения родителей на дороге является лучшей мерой профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», — рассказала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Юлия Костыряченко.

Начальник отдела дорожной деятельности Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Дмитрий Сафонов отметил, что чтобы обеспечить непреклонное движение к сохранению жизней людей, помимо уже проводимой работы и запланированных целей по обустройству автодорог, будут активно повышать информированность участников дорожного движения и стимулировать здравую оценку дорожной обстановки, как неотъемлемую часть снижения дорожно-транспортного травматизма и тяжести его последствий.

«При формировании программы мероприятий нового социального проекта мы использовали лучшие практики, применяемые в мире. И, оценивая результаты прошлых лет работы, мы отмечаем положительный эффект. ФКУ „Дирекция программы ПБДД“ тщательно отслеживает эффекты реализации конкретных мероприятий. Мы постоянно корректируем тактику, чтобы ускорить достижение главной цели проекта — снижения аварийности на дорогах», — сказал генеральный директор ФКУ «Дирекция программы ПБДД» Игорь Королев.