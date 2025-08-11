В 4 округах Подмосковья выявили нарушения у водных объектов

В минувшие выходные специалисты Госэконадзора и Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья совместно с ОМВД России по Одинцовскому округу, администрацией Дмитровского округа и народной дружиной Московской области провели надзорные мероприятия вблизи Юдинского пруда и реки Москва в Одинцовском округе, а также в Дмитровском — на территории памятника природы «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В ходе проверок выявлены нарушения требований природоохранного законодательства. Составлено 4 протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ в отношении физических лиц и 2 протокола по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ.

Кроме того, специалисты Госэконадзора Минэкологии региона совместно с УМВД России по городскому округу Подольск, администрациями округов Люберцы и Подольск, Росгвардией и народной дружиной Московской области провели надзорные мероприятия вблизи Большого Дзержинского карьера в Люберцах и на реке Пахра в Подольске. В результате составлено 7 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ в отношении физических лиц.

Минэкологии Московской области напоминает, что нарушение природоохранного законодательства влечет наложение административных штрафов, а в отдельных случаях может привести к уголовной ответственности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.