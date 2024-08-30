В 30 парках Подмосковья жители смогут проверить свое здоровье на выходных

В грядущие выходные в парках Московской области пройдет акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в городских округах Московской области, в том числе в Красногорске, Дмитрове, Жуковском, Серпухове, Талдоме и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В эти выходные выездные бригады врачей вновь будут работать в парках региона. Теперь жители смогут не только проверить свое здоровье, но и сделать прививку от гриппа. Не забывайте, что грипп опасен своими осложнениями, а своевременная вакцинация позволяет их избежать», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.