В 3 горокругах Подмосковья пресекли попытки образования незаконных свалок

На уходящей неделе инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья совместно с сотрудниками полиции остановили попытки незаконного размещения строительных отходов и грунтов в городских округах Ленинский, Подольск и Щелково. В ходе контрольных (надзорных) мероприятий полицейские задержали и отправили на ответственное хранение 3 единицы техники, в отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Помимо этого, средствами фотофиксации было выявлено 36 фактов незаконной транспортировки строительных отходов и грунтов. По всем случаям вынесены постановления об административных наказаниях, общая сумма штрафов превысила миллион рублей.

Минэкологии напоминает, что загрязнение или засорение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест накопления отходов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 60 тыс. до 80 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 120 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.