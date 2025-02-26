сегодня в 15:22

В 26 подмосковных МФЦ можно получить услуги по кадастровому учету новых субъектов РФ

Услуги по кадастровому учету и регистрации объектов недвижимости, расположенных на новых территориях Российской Федерации, начали предоставлять еще в четырех округах Московской области: Дмитровском, Истре, Орехово-Зуевском и Фрязино. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Получить выписку из ЕГРН и оформить права собственности на недвижимость в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно уже в 26 отделениях МФЦ в 13 муниципалитетах Подмосковья», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Ранее такая возможность была доступна только в городских округах Балашиха, Бронницы, Долгопрудный, Люберцы, Подольск, Реутов, Солнечногорск, Фрязино и Химки.

Для подачи заявления необходимо предоставить оригиналы правоустанавливающих и технических документов, перевод не требуется.

Перед визитом в МФЦ обязательна предварительная запись на портале государственных услуг Московской области или по номеру 122 (доб. 3). Полный список адресов приведен в таблице по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.