В 2026 году в Подмосковье планируется заключить 1,1 тыс. социальных контрактов

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, одной из таких мер является социальный контракт.

«В прошлом году Мособлдумой был принят закон, согласно которому теперьсоциальный контракт заключается с многодетными семьями и участниками СВО в приоритетном порядке. Наши Герои доказали, что умеют преодолевать трудности и добиваться цели, наша задача –дать им инструмент, чтобы с таким же упорством строить успешную жизнь в мирное время», — сказал он.

«Социальный контракт — это, по сути, соглашение о партнерстве с государством, комплексная программа для выхода на стабильный доход. Для участника СВО он может стать реальным трамплином, чтобы открыть свое дело, получить профессию», — отметил Игорь Брынцалов.

«С 2021 года в Московской области заключено 6504 социальных контракта, что помогло тысячам семей обрести финансовую самостоятельность. Планируем, что в 2026 году будет заключено свыше 1,1 тысячи соцконтрактов, в том числе и с участниками СВО. На эти цели предусмотрено более 310 миллионов рублей», — добавил спикер Мособлдумы.

Социальный контракт

Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется в следующих размерах:

• На поиск работы — 22,1 тыс. руб.;

• На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — до 350 тысяч руб.;

• На ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч руб.;

• По иным мероприятиям, направленным на преодоление трудной жизненной ситуации — 22,1 тыс. руб.

При необходимости прохождения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования размер выплаты может быть увеличен до 30 тысяч руб. в зависимости от стоимости курса обучения.

Подать заявление на заключение социального контракта можно через региональный портал государственных услуг: https://uslugi.mosreg.ru/services/881

Заключить соцконтракт можно в отделении соцзащиты или в МФЦ.

