В 2026 году в Подмосковье планируется заключить 1,1 тыс. социальных контрактов
В ходе заседания профильного Комитета Мособлдумы обсуждался вопрос оказания мер соцподдержки участникам СВО, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, одной из таких мер является социальный контракт.
«В прошлом году Мособлдумой был принят закон, согласно которому теперьсоциальный контракт заключается с многодетными семьями и участниками СВО в приоритетном порядке. Наши Герои доказали, что умеют преодолевать трудности и добиваться цели, наша задача –дать им инструмент, чтобы с таким же упорством строить успешную жизнь в мирное время», — сказал он.
«Социальный контракт — это, по сути, соглашение о партнерстве с государством, комплексная программа для выхода на стабильный доход. Для участника СВО он может стать реальным трамплином, чтобы открыть свое дело, получить профессию», — отметил Игорь Брынцалов.
«С 2021 года в Московской области заключено 6504 социальных контракта, что помогло тысячам семей обрести финансовую самостоятельность. Планируем, что в 2026 году будет заключено свыше 1,1 тысячи соцконтрактов, в том числе и с участниками СВО. На эти цели предусмотрено более 310 миллионов рублей», — добавил спикер Мособлдумы.
Социальный контракт
Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется в следующих размерах:
• На поиск работы — 22,1 тыс. руб.;
• На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — до 350 тысяч руб.;
• На ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч руб.;
• По иным мероприятиям, направленным на преодоление трудной жизненной ситуации — 22,1 тыс. руб.
При необходимости прохождения профессионального обучения или дополнительного профессионального образования размер выплаты может быть увеличен до 30 тысяч руб. в зависимости от стоимости курса обучения.
Подать заявление на заключение социального контракта можно через региональный портал государственных услуг: https://uslugi.mosreg.ru/services/881
Заключить соцконтракт можно в отделении соцзащиты или в МФЦ.
