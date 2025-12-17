В 2026 году в Одинцовском округе расчистку лесов проведут в 34 локациях

В Одинцовском округе отчитались об итогах реализации региональной программы «Здоровый и чистый лес». Земли лесного фонда занимают 42% территории муниципалитета — это около 55 тысяч гектаров. Молодые деревья составляют 15% от общей площади лесов, средневозрастные и преуспевающие — 43%, спелые и перестойные — 42%. В рамках программы в 2025–2027 годах санитарные рубки будут увеличены почти в два раза. В уходящем году впервые были применены рубки ухода — их выполняли как сами лесничество и подрядные организации, так и арендаторы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Основное внимание уделялось очистке леса от валежника, старых, больных, засохших и сломанных деревьев. Наводился порядок для того, чтобы в лесах было чисто, красиво, и наши жители могли с удовольствием проводить в нем время», — сообщил заместитель главы Одинцовского округа Александр Тесля.

В 2025 году жители Одинцовского округа 118 раз обращались с информацией о ненадлежащем состоянии леса. После анализа этих сигналов были определены 34 локации, где в следующем году пройдут основные работы по расчистке и уборке. Эти точки уже включены в план Комитета лесного хозяйства Московской области.

В 2026 году планируется увеличить площадь обработки лесов до 656 гектаров — это самая большая площадь среди всех муниципалитетов Подмосковья. Также будет проведена расчистка 6,5 тысяч гектаров лесных территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.