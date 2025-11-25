В 2026 году депутатский корпус «Единой России» отчитается перед жителями о выполнении наказов

В мероприятии приняли участие депутаты Московской областной Думы, руководители администраций обоих городов, муниципальные депутаты. А также руководители и актив местных отделений «Молодой Гвардии Единой России», Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе и Реутове, представители общественных организаций, помогающих фронту, трудовые коллективы.

Собравшихся поприветствовал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он начал с того, что поблагодарил всех за консолидацию вокруг президента, поддержку СВО, активную помощь фронту — за все дела, направленные на достижение Победы.

«Общими усилиями с начала спецоперации жителями Балашихи и Реутова собрано свыше 1,2 тысячи тонн гумпомощи. Также в городах за семьями СВО закреплен депутатский корпус. В Балашихе таких семей 500, в Реутове — 350. Депутаты на постоянной связи с родными бойцов, помогают в бытовых вопросах, решают материальные проблемы», — сообщил Игорь Брынцалов.

Отметив слаженную работу в данном направлении, он высказал уверенность в том, что и по линии партии все цели будут с успехом достигнуты. Он напомнил, что в этом году депутаты-единороссы уже принимали участие в двух крупных форумах: в июне — при участии секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, в октябре — главы региона Андрея Воробьева. В ходе мероприятий обсуждались приоритетные задачи на предстоящий год. Сегодня, как подчеркнул Игорь Брынцалов, важно определить их с учетом местной специфики.

«Одно из ключевых направлений работы — реализация Народной программы „Единой России“. С 2021 года мы вместе с вами вели эту работу системно, каждую неделю встречались на разных объектах, контролируя ход работ по ним. Нам досрочно удалось реализовать наказы жителей. В Балашихе их было свыше 57 тысяч, в Реутове — свыше 5 тысяч. Но за эти годы появилось много новых предложений от жителей, которые также нашли свое отражение сначала в бюджете, а затем уже в виде реализованных проектов», — сказал Игорь Брынцалов.

В качестве примеров он привел строительство многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино, реконструкцию Носовихинского шоссе, благоустройство Ольгинского лесопарка, Вишняковского парка, строительство стадиона «Орион» в Балашихе. А также обновление спорткомплекса «Старт», строительство школы на 1100 мест в микрорайоне 10А и пристройки к городской поликлинике № 1 в Реутове.

Сейчас, по словам Игоря Брынцалова, самое главное — настроиться на плодотворную работу в будущем году. И, как положено, начать ее с подведения итогов проделанного. Он подчеркнул, что в 2026 году депутатский корпус «Единой России» отчитается перед жителями по реализации их наказов и соберет новые.

«Стало хорошей традицией проведение отчетов перед нашими избирателями. В следующем году мы также отчитываемся за 5 лет реализации Народной программы „Единой России“ и вместе с жителями наших городов приступаем к формированию новой программы. В следующем году в рамках 25-летия „Единой России“ необходимо провести мероприятия и поблагодарить за работу членов партии, тех, кто давно с нами и вносит свой вклад в общее дело», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В завершении мероприятия секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» пожелал участникам форума успехов и достижения новых высоких результатов на благо жителей, своих городов и региона в целом: «Владимир Путин, опираясь на „Единую Россию“, провел титаническую работу по формированию нашего государства, которому сегодня по силам отвечать на все современные вызовы. И каждый этап мы с вами проходили вместе со страной. Все, что мы обещали людям — мы с вами сделали! Спасибо! Конечно, всегда остаются вопросы и темы, которые нам с вами предстоит и дальше вместе решать. Уверен, что у нас все получится, и мы оправдаем доверие наших жителей».