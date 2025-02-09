В 2025 году в Шатуре установят и модернизируют 12 детских игровых площадок

В 2025 году в муниципальном округе Шатура продолжится комплексное благоустройство дворовых территорий. В микрорайоне Керва на улице Первомайской, возле домов 16, 23, 28 появится и просторная парковка, и современная воркаут-площадка с турниками и брусьями для юных спортсменов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Шатуре на Жарова, 37, 39, ребятне тоже будет где заниматься спортом.

«На этот двор у нас много было запросов по обустройству территории. Здесь будет футбольная площадка с искусственным газоном. Тут уже добавили освещения. Также здесь будет уложен асфальт, обустроены парковочные места, проезд к личным гаражам автовладельцев. Кроме прочего, с обустройством в этом году ливневой канализации проблема подтоплений в этом дворе должна быть решена», — рассказал заместитель главы округа Александр Титов.

Продолжится и модернизация детских игровых площадок. Одна из попавших в план — на Энергетиков, 29. Здесь вместо старой появится новая площадью 200 кв. м. Покрытие площадки будет безопасное — резиновое. Все элементы — качели, карусели, горки — будут полностью заменены.

Всего в этом году в населенных пунктах округа установят и модернизируют 12 детских игровых площадок, пять из них губернаторские. Площадки для воркаута появятся в микрорайоне Керва и Дмитровском Погосте. В план комплексного благоустройства вошли 12 дворовых территорий. Кроме того, заасфальтируют пять так называемых народных троп. Работы начнутся в конце весны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.