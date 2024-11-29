В 2025 году в Наро-Фоминском округе реконструируют объекты тепло-и водоснабжения

В рамках проекта по реформированию систем коммунальной инфраструктуры на 2025 год запланированы масштабные мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов тепло- и водоснабжения Наро-Фоминского городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В государственную программу Московской области включены: реконструкция котельных № 19 г.Апрелевка и № 53 п.Калининец; строительство трех новых блочно-модульных котельных в г. Наро-Фоминске; капитальный ремонт восьми котельных в г. Наро-Фоминске, Апрелевке, Селятино; капитальный ремонт более 50 участков сетей отопления и водоснабжения; реконструкция трех ВЗУ с установкой станций водоочистки в Верее, Васильчиново и Шустиково.

Выполнение указанных мероприятий позволит заменить устаревшее оборудование, избежать потерь ресурсов при транспортировке в сетях, увеличить энергоэффективность и надежность систем жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.