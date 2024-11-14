В 2025 году увеличат стоимость патента на работу для иностранцев в Подмосковье

«Уже несколько лет стоимость патента в городе Москве и в Подмосковье устанавливается на одном уровне, и в следующе году она также будет одинаковой. Увеличение стоимости патента, а также увеличение количества выданных патентов и срока, на который они выдаются, для иностранных граждан в следующем году дополнительно привлечет в консолидированный бюджет 2,9 млрд рублей», – сказал председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Он напомнил, что в этом году он составляет 7,5 тыс. рублей в месяц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев также принял постановление, в соответствии с которым с 1 января 2025 начнет действовать запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания в нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.