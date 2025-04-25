В 2025 году на закупку мусоровозов выделена субсидия в размере 420 миллионов рублей

По всей стране запущена программа льготного лизинга, разработанная Российским экологическим оператором (РЭО) и Минприроды России. Благодаря этой программе можно будет приобрести спецтехнику для вывоза мусора по сниженной ставке. АО «Росагролизинг», назначенное получателем субсидии, уже начало принимать заявки на покупку техники, сообщила пресс-служба РЭО.

Как уточнили в пресс-службе ППК РЭО, Российский экологический оператор и Минприроды России подготовили программу льготного лизинга для обновления и поддержки парка спецтехники региональных операторов. В 2025 году планируется субсидировать закупку 1 200 мусоровозов. Это позволит операторам не только восполнить нехватку транспорта, но и заменить устаревшие машины. Общий объем финансирования программы составляет 420 млн рублей, которые пойдут на компенсацию лизинговой ставки. Таким образом, компании смогут покупать технику по ставке ниже рыночной. «Росагролизинг» уже открыл прием заявок от региональных операторов в онлайн-режиме

Участвовать в программе могут региональные операторы или организации, имеющие действующий договор с регоператором на транспортировку твердых коммунальных отходов (ТКО). В рамках программы доступны к приобретению в лизинг мусоровозы, бункеровозы, мультилифты и ломовозы.

Региональные операторы при подаче заявки должны указать количество, наименование и технические характеристики спецмашин, а также регионы их эксплуатации. Основные условия лизинга: аванс от 0%, срок договора — до пяти лет. Подробнее о требованиях к заявкам и условиях программы можно узнать на сайтах РЭО и АО «Росагролизинг».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — построить в России комплексную систему обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сократить их захоронение до 50% и перерабатывать не менее 25% отходов вторичного сырья.