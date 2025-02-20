В 2024 году россияне установили новый рекорд по числу поездок внутри страны

2024 год стал рекордным для внутреннего туризма. По данным СберАналитики, в прошлом году россияне совершили 161,8 млн поездок по стране — на 6% выше, чем в 2023 году.

Каждый третий отдыхающий посетил Москву или Московскую область. Следующие по популярности — Санкт-Петербург и Ленинградская область (туда совершено 11% поездок), Краснодарский край (7,7%) и Республика Татарстан (2,3%).

Средняя поездка в 2024 году заняла 5,6 дня. Больше времени туристы обычно проводят в отдалённых регионах, например, на Камчатке или Сахалине, либо в традиционных курортных местах — Краснодарском крае, Крыму и Дагестане.

Аналитики отмечают, что на молодёжь до 35 лет и людей старше 55 лет приходится половина всех поездок по стране (26% и 24% соответственно). Каждому второму путешественнику — от 35 до 55 лет. Наибольший средний возраст туристов (46 лет) характерен для поездок в Ленинградскую и Московскую области.

Как показало исследование, треть всех туристов имеют доход выше среднероссийского (90 тыс. рублей). В поездках россияне совершили 1,17 млрд покупок по картам, средний чек — 1082 рубля. Наибольшую долю в структуре потребления туристов составили продовольственные магазины — это 30% всех покупок по объёму трат. По 17% расходов пришлось на рестораны и непродовольственные магазины. За ночь в гостинице или апартаментах туристы в среднем платили 5 тыс. рублей. На втором месте по среднему чеку — платные услуги (3 тыс.), на третьем — развлечения (1,2 тыс.).

«В последние годы мы наблюдаем взрывной рост внутреннего туризма — россияне с интересом открывают для себя новые уникальные точки на карте нашей страны. По нашей оценке, за 2024 год граждане совершили 161,8 млн поездок по России, этот показатель стабильно растёт, и за последние шесть лет он вырос на 41%. При этом доля лояльных российскому гостеприимству туристов за эти годы достигла 45% — это означает, что практически каждый второй турист возвращается в свой любимый регион отдыха в стране как минимум раз в два года. Чтобы таких мест становилось как можно больше, мы в Сбере проводим большую работу и помогаем занятому в туризме бизнесу создавать новые туристические локации с высоким уровнем сервиса», — прокомментировал лидер отрасли «Туризм» Сбербанка Константин Марков.

Панель «Туризм» специалисты СберАналитики разработали для развития отрасли в регионах. В ней представлен широкий спектр отраслевых метрик и содержится ценная аналитика для государственного сектора.

Исследования СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 7 млн юрлиц, что позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики.