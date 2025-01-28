В 2 раза больше человек научились оказывать первую помощь детям благодаря оператору связи

Благотворительная организация АНО «Школа первой помощи детям „Мария мама“» и компания «МегаФон» провели совместную акцию, которая помогла привлечь на курсы по обучению правилам оказания первой помощи детям дополнительных слушателей. Технологии оператора позволили более 1 тыс. жителей 11 регионов России посетить однодневные занятия и отработать навыки спасения детей.

Совместная акция стартовала еще в октябре. Благодаря помощи «МегаФон Таргет» организаторы отправили по СМС приглашения на бесплатные занятия школы «Мария мама». Скорость бронирования мест на занятиях после старта рассылки выросла вдвое — группы были полностью укомплектованы за 1-2 дня.

«Мы предположили, что экспертиза МегаФона и возможности big data могут эффективно применяться в благотворительности. Результат рассылок даже превзошел наши ожидания. Конверсия в регистрацию на занятие из тех абонентов, которые перешли на сайт, составила рекордные 30%. Мы рады, что смогли поддержать такой важный проект», — рассказала директор департамента по цифровому маркетингу Екатерина Гаммель.

Раньше бесплатную программу «Школа первой помощи детям» ежемесячно посещали от 700 до 900 человек, однако таргетированная СМС-рассылка позволила поднять число участников до 1400. Специалисты благотворительной организации даже увеличили количество занятий, чтобы все желающие смогли пройти обучение, с 23 до 38.

«Благодаря поддержке МегаФона мы смогли дополнительно обучить первой помощи почти 700 родителей. Они прошли практические занятия и получили необходимые навыки помощи, научились в критический момент действовать быстро и правильно, не терять бесценные минуты. Кроме того, рассылки помогли нам рассказать о проекте тем, кто еще не знал, привлечь внимание, к примеру, посещаемость нашего сайта возросла более, чем в 3 раза», — сказала руководитель проекта «Школа первой помощи детям» АНО «Мария мама» Екатерина Протопопова.

При формировании рассылки специалисты оператора применяли возможности big data, которые позволяют бизнесу любой величины искать свою аудиторию, а также выстраивать с ней своевременную и точную коммуникацию: были учтены социально-демографические показатели, сетевая активность, интернет-предпочтения и другие параметры. В результате сообщения получили мамы в возрасте от 26 до 40 лет, которые воспитывают 1 или 2 детей.

Оператор провел все подготовительные работы и рассылку на бесплатной основе.