В 2 округах Подмосковья пресекли попытки нарушений в сфере обращения с отходами

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели выездные мероприятия в Богородском и Наро-Фоминском горокругах. Нарушители правил обращения с отходами были задержаны сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отмети, что в ходе надзорных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УМВД России по Богородскому городскому округу, был задержан водитель самосвала, который пытался выгрузить на открытый грунт строительные отходы на земельном участке в деревне Боровково.

«В отношении нарушителя составлен протокол. А в деревне Таширово Наро-Фоминского округа после вмешательства наших сотрудников ООО «Мельник и ВВ» ликвидировало свалку древесных отходов, образованную на земельном участке общества», — уточнил министр.

Он добавил, что на прошлой неделе средствами фотофиксации было установлено 38 попыток незаконной транспортировки строительных отходов и грунтов, общая сумма штрафов составила 599 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.