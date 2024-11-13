В двух климовских МФЦ Подольска будет работать почта Деда Мороза

В двух климовских офисах МФЦ Подольска откроют волшебную почту Деда Мороза и будут принимать письма от детей до конца декабря. Послания направят в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг для получения ответа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Все желающие могут отправить письмо на родину Деда Морозу в Великий Устюг. Для этого нужно взять у сотрудников брендированную открытку, написать в ней свои пожелания и опустить в специальный ящик с надписью «Почта Деда Мороза». Раз в неделю снеговик-почтовик будет забирать письма и доставлять их в резиденцию Деда Мороза.

Для ответного письма необходимо будет указать свое имя, обратный адрес и индекс на конверте. Отправить свое письмо можно в МФЦ городского округа Подольск по адресам: Подольск, микрорайон Климовск, ул. Заводская, 7; Подольск, микрорайон Климовск, ул. Железнодорожная, 3. Новогодняя почта будет открыта до 31 декабря включительно.

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