В 13 дворах Долгопрудного планируют отремонтировать асфальт в 2026 году

В Долгопрудном продолжается подготовка к комплексному благоустройству дворовых территорий в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Оно включает один или несколько элементов: ремонт и обустройство асфальтового покрытия, обустройство новых парковочных пространств и пешеходных дорожек, замена и модернизация детских игровых площадок.

Как сообщили в управлении благоустройства и дорожного хозяйства администрации округа, составлен предварительный план дворов, в которых планируется провести ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров.

На сегодняшний день в него включены:

ул. Нагорная д.8, д.10, Лихачевское шоссе д 16А, д.16Б;

Лихачевское шоссе д.18, д.18А, д.18Б;

Новый бульвар, д. 22;

ул. Заводская, д. 9, Лихачевское шоссе, д. 21;

Лихачевский пр-т, д. 74, к. 2;

Лихачевский пр-т, д. 70, к. 2, д. 70, к. 3, д. 70, к. 4. д. к. 4, д. 68, к, 5;

ул. Молодежная, д. 8, д. 10, Лихачевское шоссе, д. 11a;

Институтский переулок, д. 6;

ул. Северная, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10;

ул. Дирижабельная, д. 14, д. 16, ул. Павлова, д. 10. д. 12, д. 14;

ул. Октябрьская, д. 22, к. 1, д. 22, к. 2, д. 22, к. 3;

Лихачевское шоссе, д. 23, д. 25, д. 31;

ул. Ак Лаврентьева, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29.

Отметим, что комплексное благоустройство дворовых территорий проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В 2025 году в порядок были приведены 13 дворов по следующим адресам:

Лихачевское шоссе, д. 13, к. 2 (ремонт асфальта);

Лихачевское шоссе, д. 10, к. 1 (ремонт асфальта);

Пр-т Пацаева, д. 1, д. 3, д. 5 (ремонт асфальта);

Театральная, д. 12a (ремонт асфальта);

Московское шоссе, д. 55, к. 2 (ремонт асфальта);

ул. Молодежная, д. 2 (ремонт асфальта);

Лихачевское шоссе, д. 7 (ремонт асфальта и замена ДИП);

ул. Дирижабельная, д. 15а (ремонт асфальта);

ул. Дирижабельная, д. 156 (ремонт асфальта);

Лихачевское шоссе, д. 6, к. 4 (ремонт асфальта);

Лихачевское шоссе, д. 20, д. 20, к.1 (ремонт асфальта и замена ДИП);

Лихачевское шоссе д. 10 (ремонт асфальта);

Лихачевское шоссе д. 12, д. 14 (ремонт асфальта и замена ДИП).

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.