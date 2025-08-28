В 110 зданиях школ Подольска провели антитеррористические учения

В Подольске в 110 зданиях 28 образовательных учреждений округа провели всероссийские антитеррористические учения. В них приняли участие спецслужбы и образовательные организации округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

В гимназии № 4 состоялась обучающая тренировка для представителей всех образовательных организаций округа. Полученный опыт участники применят в своих учебных учреждениях.

После теоретической части начались практические учения. По легенде на территорию школы проникли два злоумышленника, имеющие при себе взрывное устройство. Сотрудники школы отработали алгоритм действий, чтобы грамотно и слаженно действовать в случае реальной угрозы.

«В преддверии 1 сентября проводятся отработки взаимодействия образовательных организаций и силовых структур в части обеспечения безопасности. Подобные мероприятия проводятся с периодичностью один раз в месяц. 10 сентября будем проводить учения с детьми, со всеми преподавателями на рабочих местах», — сказал заместитель начальника пожарно-спасательной части № 7 лейтенант внутренней службы Максим Подберезский.

Силовики задержали условных злоумышленников на этапе попытки проникнуть в здание школы. Служебная собака обнаружила взрывчатку, и особая группа со специальным снаряжением провела необходимые действия, чтобы удалить опасный предмет.

Чтобы происходящее на территории школы не вызвало панику, жители близлежащих домов и учреждений были заранее оповещены о предстоящих учениях.

После практической части подвели итоги на совещании, провели работу над ошибками и обсудили возможные варианты действий в случае технических неполадок.

Участникам объяснили, что в чрезвычайной ситуации нельзя поддаваться панике, следует четко выполнять алгоритм действий. В первую очередь необходимо оповестить силовые структуры по номеру 112 и подать сигнал тревоги по внутренней связи. Тогда спецслужбы начнут оперативно действовать, а находящиеся в здании школы смогут найти укрытие.

«Сегодня такие учения по графику проведут в 110 зданиях 28 образовательных учреждений как в школах, так и впервые в детских садах. В тренировке принимали участие Росгвардия, полиция, сотрудники МЧС. Методическую помощь оказали представители Управления безопасности администрации округа. В преддверии нового учебного года мы должны отработать все навыки действий в чрезвычайной ситуации, чтобы каждый сотрудник знал, что он должен делать», — сказал заместитель председателя комитета по образованию администрации Подольска Галина Киселева.

Учения по действиям при угрозе терроризма и воздушной тревоге проходят по всей России. Об этом заявил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.