Узнать о царской семье Николая II и увидеть их фото можно на выставке в Ступине

Выставка «Царская семья. Любовь и милосердие» откроется в Ступинской художественной галерее «Ника» 11 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

В экспозиции будут представлены 94 копии фотографий семьи Николая II из собрания Государственного автономного учреждения культуры Республики Крым «Ливадийский дворец-музей».

На снимках — парадная и повседневная жизнь императорской семьи, запечатленная на многочисленных фотографиях и документальных кадрах киносъемки, дошедших до наших дней, но прежде скрытая от посторонних глаз. Исторические кадры из жизни семьи последнего российского императора Николая II были выполнены такими известными придворными фотографами, как Сергей Левицкий, Карл Булла, Александр Ягельский.

Также будут представлены любительские снимки из домашних альбомов Романовых.

Открытие выставки состоится 11 октября в 14:00 по адресу: г. Ступино, ул. Бахарева 8. Вход свободный. Выставка, приуроченная к Году семьи, продлится до 23 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.