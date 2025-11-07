Уже полгода: что мешает китайским космонавтам вернуться на Землю

Британская газета Daily Mail пишет, что китайский космический корабль «Шэньчжоу-20» не может вернуться на Землю из-за столкновения с космическим мусором: миссия находится в невесомости уже больше полугода, хотя должна была закончиться несколько дней назад, сообщает Общественное Телевидение России .

«У нас была точно такая же ситуация, когда космический мусор пробил систему охлаждения на корабле „Союз“, и экипаж Сергея Прокопьева задержался на полгода на станции в ожидании нового корабля. Я думаю, и китайцы, и наши к этому готовы», — заявил летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

Увеличение числа запусков привело к росту космического мусора на орбите, отметил Корниенко. Он также рассказал, что однажды вместе с командой был вынужден совершать маневр уклонения от обломков.

В настоящее время отсутствуют методы, позволяющие полностью очистить космическое пространство от скопившегося мусора. В связи с этим, специалисты сосредоточены на разработке новых способов защиты космических аппаратов и станций от возможных столкновений.

