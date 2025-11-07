Уже полгода: что мешает китайским космонавтам вернуться на Землю
Фото - © China News Service
Британская газета Daily Mail пишет, что китайский космический корабль «Шэньчжоу-20» не может вернуться на Землю из-за столкновения с космическим мусором: миссия находится в невесомости уже больше полугода, хотя должна была закончиться несколько дней назад, сообщает Общественное Телевидение России.
«У нас была точно такая же ситуация, когда космический мусор пробил систему охлаждения на корабле „Союз“, и экипаж Сергея Прокопьева задержался на полгода на станции в ожидании нового корабля. Я думаю, и китайцы, и наши к этому готовы», — заявил летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.
Увеличение числа запусков привело к росту космического мусора на орбите, отметил Корниенко. Он также рассказал, что однажды вместе с командой был вынужден совершать маневр уклонения от обломков.
В настоящее время отсутствуют методы, позволяющие полностью очистить космическое пространство от скопившегося мусора. В связи с этим, специалисты сосредоточены на разработке новых способов защиты космических аппаратов и станций от возможных столкновений.
