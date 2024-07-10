Уже 60 тыс ребят отдохнули в детских лагерях Подмосковья с начала лета

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Подмосковья в ходе выездного заседания обсудил тему проведения летней детской оздоровительной кампании. Всего в 2024 году в Московской области открыли 105 загородных лагерей, где за лето отдохнут 100 тыс. ребят. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Один из лагерей, в котором сейчас отдыхают ребята — детская здравница имени Гагарина в Ступино. Участники заседания посмотрели, как здесь все организовано. Ребята же кинулись наперебой рассказывать гостям о том, что им здесь больше всего нравится и о своих впечатлениях.

«Пообщались с ребятишками, отдыхающими в лагере, — все довольны тем, как проходит их лето на подмосковной земле», — сказал председатель комитета Андрей Голубев.

Ребятам здесь так нравится, что многие хотят вернуться снова. Паша из 4 отряда отдыхает здесь с 5 лет, это уже его 27-я смена.

«Здесь очень много активностей, разных мероприятий и каждый найдет себе дело по душе. Я очень люблю ходить на кружки, особенно мне нравится бисероплетение, а также занятия по плетению фенечек. Еще спортивные секции, например, бадминтон или пионербол. Здесь мне совсем не надоело, потому что в каждой смене есть что-то новое и особенное», — рассказал ребенок.

Гендиректор здравницы Ирина Михеева отмечает, что вожатые работают в четыре смены по 21 дню.

«Каждую смену принимаем по 521 ребенку. Детки приезжают от 5 до 17 лет. В лагере работает 12 творческих направлений и 17 спортивных секций. Начиная от оригами и лепки из соленого теста и заканчивая робототехникой, программированием, автоделом. Здесь есть четыре футбольных поля, волейбольная, бадминтонная, флорбольная площадки, и все эти виды спорта дети здесь изучают», — рассказала Ирина Михеева.

Заместитель министра социального развития Вера Марченко подчеркнула, что в целом Московская область лидирует по количеству загородных лагерей для детей.

«На сегодняшний день уже отдохнуло 60 тысяч детей, но охват будет больше», — привела данные замминистра.

Лагеря в Московской области работают по следующим профилям:

Творческий – 35

Спортивный – 30

Патриотический – 18

Туристический – 6

Палаточный – 6

Языковой – 5

Экологический – 3

Музыкальный – 1

Технический – 1

Помимо этого, в регионе работают 985 пришкольных лагерей, в которых за лето отдохнут 80 тыс. детей, а на сегодняшний день в них уже отдохнуло 73 тыс. ребят.

Родители могут выбрать лагерь и почитать о нем отзывы на портале.

«В Московской области ведется реестр лагерей. Мы обратились с предложением сделать единый реестр на федеральном уровне. Московской области это нужно, потому что мы отправляем наших детей в лагеря на море. Таким образом, если будет единый реестр, мы сами сможем выбирать конкретный лагерь, а не через поставщиков этой услуги», — рассказала Вера Марченко.

Она также добавила, что федеральный закон отражает очень мало требований к ведению реестра, и, соответственно, к лагерям.

«Мы предлагаем, чтобы там обязательно были позиции, связанные с антитеррористической безопасностью, с программой воспитания, с дополнительными и медицинскими лицензиями, требованиями к вожатым», — отметила замминистра.

Андрей Голубев отметил, что поддерживает предложение поучаствовать в разработке изменений на федеральном уровне по условиям включения лагерей в реестр.

Отдельно участники заседания затронули вопрос льготных путевок. В этом году по льготным и бесплатным путевкам отдохнут 27 тыс. детей. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети из малообеспеченных семей могут отдохнуть по бесплатной путевке. Кроме этого, для ребят из многодетных семей предусмотрена компенсация путевки — от 9 до 28 тыс. рублей. Оформить путевку можно на региональном портале госуслуг.

Также в этом году 4,5 тыс. детей из малообеспеченных семей Подмосковья отдохнут в лагерях на море. Была сделана специальная третья смена для детей участников СВО в лагерях на море.

Ребята из семей наших защитников отдыхают в лагере Литвиново в Наро-Фоминске. Здесь проведут свое лето 3 тыс. детей.

Комитет Мособлдумы продолжит проводить мониторинг организации летнего отдыха детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.