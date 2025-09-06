«Ужасная маммопластика»: Анастасия Костенко терпит хейт из-за «слипшейся» груди

«Ужасно маммопластику сделали!» — написал кто-то из пользователей. Жена Тарасова не оставила этот комментарий без внимания. «Да что вы?!» — ответила 31-летняя модель.

При этом негативные комментарии на этом не закончились. Некоторые подписчики посоветовали срочно переделать грудь.

«А что у Насти с грудью, она как будто слиплась…»; «Точно. Думала, показалось»; «Если все красиво, зачем фотошоп <…> Отдать 2 млн за неудачную операцию, надо же <…> Тоже хочу сделать грудь, но когда вижу такой результат, страшно становится. Интересно мнение хирурга, почему так произошло», — делятся мнением подписчики.

В ответ Костенко обратилась к подписчикам с просьбой не задавать бестактные и некорректные вопросы. При это часть подписчиков отметили, что не хотели обидеть Анастасию, а лишь дали совет исходя из женской солидарности.

Более 2 лет назад супруга экс-футболиста Дмитрия Тарасова отправилась в Дубай, чтобы провести пластическую операцию по увеличению груди у известного хирурга. Почти сразу после операции она забеременела. Однако грудное вскармливание негативно сказалось на форме ее груди: молочные железы стали выглядеть так, будто слиплись по центру.