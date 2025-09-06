«Ужасная маммопластика»: Анастасия Костенко терпит хейт из-за «слипшейся» груди
Фото - © скриншот/vkvideo.ru/@superrunews
Российская модель Анастасия Костенко столкнулась с хейтом из-за груди, опубликовав кадры с фотосессии на берегу Черного моря, сообщает «СтарХит».
«Ужасно маммопластику сделали!» — написал кто-то из пользователей. Жена Тарасова не оставила этот комментарий без внимания. «Да что вы?!» — ответила 31-летняя модель.
При этом негативные комментарии на этом не закончились. Некоторые подписчики посоветовали срочно переделать грудь.
«А что у Насти с грудью, она как будто слиплась…»; «Точно. Думала, показалось»; «Если все красиво, зачем фотошоп <…> Отдать 2 млн за неудачную операцию, надо же <…> Тоже хочу сделать грудь, но когда вижу такой результат, страшно становится. Интересно мнение хирурга, почему так произошло», — делятся мнением подписчики.
В ответ Костенко обратилась к подписчикам с просьбой не задавать бестактные и некорректные вопросы. При это часть подписчиков отметили, что не хотели обидеть Анастасию, а лишь дали совет исходя из женской солидарности.
Более 2 лет назад супруга экс-футболиста Дмитрия Тарасова отправилась в Дубай, чтобы провести пластическую операцию по увеличению груди у известного хирурга. Почти сразу после операции она забеременела. Однако грудное вскармливание негативно сказалось на форме ее груди: молочные железы стали выглядеть так, будто слиплись по центру.