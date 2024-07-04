Ужас прозвучал шепотом: Шепелевы препятствуют семье Фриске общаться с внуком

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Фриске рассказал, что он и его родные уже много лет не могут общаться с внуком Платоном. По его словам, этому препятствуют родные телеведущего Дмитрия Шепелева, бывшего супруга его дочери, пишет kp.ru .

По словам Фриске, последний раз он видел мальчика, когда тому было 2 года и 8 месяцев. Сейчас ребенку уже 11 лет, и единственная возможность отслеживать его жизнь для семьи Фриске — это просмотр фотографий в социальных сетях, которые им пересылают знакомые.

Владимир Борисович подчеркнул, что они со своих аккаунтов в соцсетях зайти и самостоятельно наблюдать за внуком не могут, поскольку им заблокировали доступ.

Кроме того, Фриске рассказал, что после смерти Жанны в 2015 году мать Дмитрия Шепелева сделала жесткое заявление в адрес семьи певицы.

По его словам, женщина шепотом сказала на улице: «Ребенка в этой жизни они больше никогда не увидят». Отец певицы признался, что ему очень сложно на это никак не реагировать.