Уважение и выгода: биолог развеяла миф о доминировании в звериной стае

Кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории поведения животных кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Ольга Сибирякова заявила, что популярная теория доминирования среди животных — ошибочна: отношения в волчьей стае и среди других зверей строятся на выгоде и уважении, сообщает kp.ru .

«Теория доминирования была основана на наблюдениях в неволе при дефиците ресурсов. Если искусственно в неволе создавать какой-то дефицит, то действительно выстраивается некая социальная структура, когда кто-то первым получает доступ к пище, а кто-то вынужден уступать», — сказала эксперт.

По ее словам, сегодня в науке теория доминирования сменилась на теорию лидерства: ученые обнаружили, что вожаком становится не самый сильный и опасный самец, а тот, кто может обеспечить пищу, безопасность, укрытие и другие важные ресурсы.

У грызунов лидирует самая стрессоустойчивая особь: та, у которой уровень соответствующих гормонов максимально быстро снижается в рискованных ситуациях, та, кто может сразу взять себя в руки.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.