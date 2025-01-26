Уваровка отметила 83 годовщину со дня освобождения поселка

Тожественные мероприятия начались с установки Почетного караула из местных волонтеров и юнармейцев в сквере перед Уваровским Домом культуры. У братской могилы воинов, погибших при защите и освобождении Уваровки, и у могилы известной уваровской партизанки Александры Дрейман и ее соратников-партизан, зверски замученных фашистами в январе 1942 года.

«Дата 25 января навсегда вписана в историю поселка, историю Можайского района, Московской области и всей страны. Именно здесь, на западном направлении, наступали передовые силы немецко-фашистских захватчиков, их элитные войска, которые рвались к Москве. Но они не учли мужество и героизм, запредельную стойкость, которую в то суровое время проявили советские бойцы и все жители нашей страны, боровшиеся за свободу и независимость нашей Родины», — сказал глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

Денис Мордвинцев напомнил собравшимся о подвиге бойцов 32 стрелковой дивизии под командованием Виктора Полосухина, которые в октябре 41-го в течение 6 дней неимоверными усилиями сдерживали наступление немцев на легендарном Бородинском поле, расположенном всего в двух десятках километров от поселка.

«К великому сожалению, фашистская чума вновь подняла голову в Европе и на Украине, и сегодня наши воины на специальной военной операции повторяют подвиг наших дедов и прадедов, отстаивая целостность нашей страны и наше право жить под мирным небом на нашей родной земле. Сегодня мы сегодня низко кланяемся всем погибшим на Великой Отечественной войне, а также тем ребятам, которые сейчас повторяют их подвиг и не дают втоптать в грязь историю нашей Родины», отметил Мордвинцев.

К могилам павших воинов и партизан состоялось возложение живых цветов Отец Владимир отслужил литию по воинам, убиенным на поле брани. В Доме культуры уваровцам и многочисленным гостям поселка была показана концертная программа «Поклонимся великим тем годам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.