Утверждена граница территории объекта культурного наследия в Домодедове

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Утверждена граница территории объекта археологического наследия «Селище «Овчинки-2» (д. Митрополье), XV–XVII вв.» (городской округ Домодедово). Об этом сообщает пресс-служба главного управления культурного наследия Московской области.

Культурный слой селища представляет собой слой темных серо-коричневых суглинков с включениями печины и мелких древесных угольков. В ходе работ были обнаружены археологические находки, которые представлены фрагментами керамических изделий XV–XVII вв.

«Селище «Овчинки-2» (Митрополье), XV–XVII вв.» представляет ценность для изучения истории заселения и хозяйственного освоения территории в XV–XVII вв. Московской области.

Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта археологического наследия для его последующего изучения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.