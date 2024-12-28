Утвержден график работы приемной правительства Подмосковья в январе 2025 года

Стал известен график приема граждан в приемной правительства Подмосковья на ноябрь 2024 года. Приемная находится по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, стр. 1, БЦ «Кубик», секция «В», сообщает пресс-служба администрации губернатора Московской области.

Так, 13 января с 10:00 прием проведет председатель Комитета по ценам и тарифам Московской области Олег Толмачев, в этот же день с 15:00 граждан будет принимать первый зампредседателя правительства Московской области Наталия Масленкина.

14 января с 15:00 граждан будет принимать министр информации и молодежной политики Московской области Кетеван Швелидзе.

15 января с 10:00 на встрече граждан будет ждать министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, с 10:00 — министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков, с 15:00 — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев.

16 января с 10:00 граждан будет принимать министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, с 15:00 — министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, с 15:00 — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

17 января с 10:00 на вопросы граждан региона будет отвечать министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, с 15:00 — министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.