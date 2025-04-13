Утренняя явка избирателей на выборах в совет депутатов Люберец составила 6,83%

По состоянию на 10:00 13 апреля в городском округе Люберцы на выборах депутатов совета депутатов явка составила 6,83%. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

В округе работают 196 избирательных участков. Голосования организовали в связи с избранием депутатов вновь образованного муниципального образования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.