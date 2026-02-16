Устроившая поджог в школе Красноярска девочка отрабатывала атаку в Roblox

14-летняя девушка, которая устроила поджог в школе в Красноярске, тренировалась атаке в игре Roblox. Она в переписке на площадке задавала вопросы о том, что лучше применить для более длительного горения, сообщает SHOT .

В Roblox девочка много раз моделировала обстоятельства, при которых совершала атаку на собственную школу. Там она организовывала поджог. Свои действия школьница считала «манифестом».

Есть вероятность, что в Roblox девочку подстрекали сотрудники ЦИПСО из Украины.

Инцидент произошел на уроке алгебры 4 февраля. Девочка подожгла горючую смесь и выплеснула ее в сторону преподавательницы, сверстников. Дети, убегая от огня, направлялись к выходу из класса. Нападавшая ждала у двери и атаковала по голове молотком всех покидающих помещение.

Травмы получили пять человек и учительница. У одного мальчика сильные ожоги спины.

