Устранение последствий урагана Эдгар проводится в лесах Подмосковья

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Ураган, получивший имя Эдгар, который наделал немало бед в подмосковных лесах, наибольший урон нанес Егорьевскому лесничеству. Работы по обследованию участков, пострадавших от урагана, с целью проведения мероприятий по уборке ветровала ведутся усиленными темпами, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

С целью оптимизации сроков подготовительных работ, необходимых для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории Егорьевского лесничества, было принято решение привлечь коллег из соседних лесничеств. К оперативному проведению лесопатологических обследований, отводов пострадавших от урагана участков леса и оформления соответствующих документов подключились специалисты Шатурского, Луховицкого и Ступинского лесничеств.

Уже выполнены лесопатологические обследования лесных участков на площади более 200 га. После отвода лесосек будут назначены и включены в план выполнения работ на 2024–2025 гг. необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия.

Решение о такой совместной работе было принято по результатам межведомственного совещания, посвященного устранению негативных последствий урагана Эдгар на территории Егорьевского лесничества Комитетом лесного хозяйства Московской области совместно с департаментом лесного хозяйства по ЦФО и ФБУ «Рослесозащита».

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.