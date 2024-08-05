Установлены новые требования при общении представителей банков с должниками

5 августа вступили в силу основные положения статьи 17.1 «Условия осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности кредитными и микрофинансовыми организациями» Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Подмосковью.

Действующим законодательством установлены требования к кредитным и микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками, в том числе с помощью электронного взаимодействия — с помощью «робота-коллектора» или с использованием портала госуслуг. Теперь при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, банки и МФО должны:

обладать оборудованием и программным обеспечением для записи и хранения информации, соответствующим установленным требованиям;

вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами;

предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия;

хранить на электронных носителях аудиозаписи не менее 3 лет;

уведомлять ФССП России о наличии оборудования и программного обеспечения.

ФССП России наделена контрольно-надзорными полномочиями, которые распространяются на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в части осуществления ими деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц.

В случае несоответствия оборудования и программного обеспечения установленным требованиям ФССП России извещает об этом кредитную или микрофинансовую организацию и запрещает взаимодействовать с должниками или иными лицами указанными способами.

Кредитная или микрофинансовая организация утрачивает право взаимодействовать с должниками или иными лицами указанными способами со дня возникновения обстоятельств, влекущих невозможность выполнения требования о наличии оборудования и программного обеспечения, а также невозможность исполнения соответствующих обязанностей, о чем уведомляет ФССП России.

«Аналогичные обязанности уже есть у профессиональных коллекторских организаций. Вышеперечисленные меры позволят иметь объективную картину при проверкн доводов заявителя на нарушения прав граждан при взыскании просроченной задолженности», — отметил руководитель ГУФССП России по Московской области Андрей Тагаев.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.