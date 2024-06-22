Установлена причастность украинского нациста Гунько к убийству 500 граждан СССР

Бастрыкин: нацист Гунько причастен к убийству не менее 500 граждан СССР

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отметил, что заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько и его соратники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, среди которых были евреи и поляки, сообщает РИА Новости.

«Хунка (Гунько – ред.) и другие представители „Галичины“ в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР», — рассказал глава ведомства.

Ранее Канада отказалась выдавать России бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько, которому стоя аплодировал парламент во время визита украинского президента Владимира Зеленского.

Самого Гунько наградили почетным знаком Тернопольского областного совета Украины за благотворительную деятельность.

Аплодисменты парламента Канады в адрес Гунько обсуждал весь мир. Зеленский приехал ради встречи с депутатами и начал с того, что поприветствовал сидящего в зале бывшего эсэсовца.