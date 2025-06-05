Установка российских ОС на ноутбуки может вызвать рост цен на технику

сегодня в 14:29

Поддержка со стороны Минцифры идеи предустанавливать на ноутбуки, которые продаются в РФ, российские операционные системы (ОС) может вызвать рост цен на технику, но в долгосрочной перспективе усилит внутренний рынок разработки софта, заявил РИАМО руководитель digital-агентства Websiberia Арег Варданян.

«Думаю, поддержка инициативы со стороны Минцифры краткосрочно замедлит продажи ноутбуков: потребителю потребуется время на адаптацию к новым российским ОС», — отметил он.

По словам эксперта, цены могут вырасти из-за расходов производителей на интеграцию и поддержку этих систем.

Однако долгосрочно такие меры способны усилить внутренний рынок разработки софта, постепенно сгладив ценовые колебания и снизив технологическую зависимость от зарубежных решений, добавил Варданян.

Отечественный бизнес предложил Минцифры обязать производителей техники предустанавливать российские ОС на ноутбуки, которые продаются в РФ. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев поддержал эту идею, отметив, что реализовать ее «довольно легко».