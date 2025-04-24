Успешный успех: эксперт озвучила признаки фальшивых коучей

Наставник по бизнесу и предприниматель Лиана Давидян заявила, что многочисленные коучи в Сети, обещающие привести клиентов к «успешному успеху», часто оказываются непрофессиональными и обманывают людей.

«Чтобы распознать псевдокоуча, во-первых, нужно задать вопрос себе — зачем вам нужен коуч? Тем более, если персона, называющая себя коучем, заявляет о том, что после общения с ним у вас случиться невероятный прорыв и успех. Откровенно говоря, надо сразу от такого коуча бежать, потому что обещания без серьезного анализа и понимания проблемы, как минимум самонадеянны», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, настоящий коуч — это человек, который помогает клиенту разобраться в ситуации, наметить пути и варианты ее решения и развития.

Чтобы не попасть в зависимость от псевдокоуча, Давидян посоветовала подключать критическое мышление и внимательно относиться к обещаниям.